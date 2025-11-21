Güneydeki Han Yunus kentinde, yıkılmış evlerin enkazı üzerinde resimlerini sergileyen onlarca Filistinli çocuk, İsrail'in iki yıldır süren savaşı sırasında yaşadıkları acı gerçekleri sanatla anlatarak Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Etkinlik, Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin kurduğu ve desteklediği Filistin Çocuklar Konseyi tarafından, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne denk gelecek şekilde organize edildi.

Çocuklar, çizdikleri resimlerde kaybettikleri hakları, artık sahip olmadıkları evleri ve İsrail'in soykırım savaşı boyunca günlük hayatlarının nasıl altüst olduğunu resmetti.

Sergi sırasında, Filistin'e özgü geleneksel elbiseler giyen bir grup kız çocuğu, sözleri şöyle olan bir şarkı seslendirdi: "Ey dünya, toprağım yakıldı… özgürlük diyarı çalındı." Böylece acılarını ifade ettiler.

Etkinlikle ilgili konuşan Filistin İnsan Hakları Merkezi Eğitim Direktörü Abdül Halim Ebu Samra, çocukların "Gazze'de hayatın her alanını etkileyen sistematik yıkımın ardından yaşadıkları gerçekliği ve taşın, ağacın ve insanın etkilendiği (İsrail) soykırımını" yansıttıklarını söyledi.

Ebu Samra, çocukların eğitim, sağlık, gıda ve güvenli yaşam hakkının "son iki yılda sistematik olarak ihlal edildiğini" belirtti.

Katılımcı çocuklardan birinin annesi Yareen Ebu el-Naca ise Anadolu Ajansı'na, Gazze'deki çocukların "geçen iki yılı kendi dizilerini, filmlerini izlemek yerine her gün vücut parçalarını izleyerek ve çiçek kokusu yerine kan koklayarak" geçirdiklerini söyledi.

"Gazze'deki normal yaşamın tüm biçimleri kayboldu," dedi.

Katılımcı çocuklardan Fatima El-Tabeş ise savaş sırasında korku ve açlık çektiğini anlattı. "Bir aydan fazla bir süre aşırı aç kaldık ve bombardıman nedeniyle geceden korkuyorduk," diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, Perşembe günü ABD merkezli X sosyal medya platformunda, "iki yıl süren şiddetin ardından Gazze'nin çocukları nihayet huzur dolu anlar soluyor" diye yazdı.

Tedros, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese atıfta bulunarak, "Kırılgan ateşkes çocuklara nefes alma, bağlantı kurma, oyun oynama ve hatta iyileşmeye başlama fırsatı tanıdı" dedi.

"Ama travma, yaralanma, yas ve paramparça olan çocukluklar çok daha uzun sürede iyileşecek" diye de ekledi.

Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusu Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70.000 kişiyi öldürdü, 170.800'den fazla kişiyi yaraladı ve bölgeyi enkaza çevirdi.





