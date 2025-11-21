News Dünyadan Haberler Eurovision Şarkı Yarışması'nda Oylama Sisteminde Önemli Değişiklikler Yapılacak

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde oylama sisteminde önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Bu değişikliklerin amacı, tarafsızlık ve izleyici güvenini artırmak. EBU, yapılan istişareler ve bağımsız incelemeler sonucu bu önlemleri almaya karar verdi.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Cuma günü, 2026 edisyonu öncesinde tarafsızlığı, şeffaflığı ve izleyici güvenini güçlendirmeyi amaçlayan Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama çerçevesinde önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.



Bu önlemler, EBU üyeleriyle yapılan kapsamlı istişareler ve 2025 yarışmasının ardından gerçekleştirilen bağımsız bir incelemenin ardından alındı.



Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green CBE yaptığı açıklamada, "Dinledik ve harekete geçtik" diyerek, "Eurovision Şarkı Yarışması'nın tarafsızlığı ve bütünlüğü son derece önemlidir… Yarışmanın tarafsız bir alan olarak kalması ve bir araç olarak kullanılmaması gerekir" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, sonuçları etkilemeye yönelik girişimleri önlemek için EBU'nun Oylama Talimatları ve Davranış Kurallarını sıkılaştıracağı belirtildi. Normal sanatçı tanıtımları izinli olmaya devam edecek olsa da, güncellenen kurallar "özellikle üçüncü şahıslar, hükümetler veya devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen veya desteklenen orantısız tanıtım kampanyalarını" caydırmayı amaçlıyor.



Yayıncılar ve sanatçıların bu tür kampanyalara katılması yasaklanacak, ihlaller için yaptırımlar uygulanacak.



Ayrıca izleyici katılımı kurallarında da değişiklik olacak. 2026 yılı için bir ödeme yöntemi (online, SMS veya telefon) başına azami oy sayısı 20'den 10'a düşürülecek; bu da hayranların desteğini farklı katılımcılara yaymasını teşvik edecek.



Profesyonel jüri üyeleri, 2022'den bu yana ilk kez yarı finallere geri dönecek ve jüri ile halk oylaması arasında yaklaşık %50 / %50'lik bir denge yeniden sağlanacak. Jüri panellerinin üye sayısı beşten yediye çıkarılırken, müzik gazetecileri, eğitmenler, yaratıcı profesyoneller ve sektör temsilcileri de jüriye dahil edilebilecek.



Her bir jüride en az iki üyenin 18-25 yaş aralığında olması gerekecek. Jüri üyeleri, yarışma öncesinde bağımsız ve tarafsız oy kullandıklarını ve sosyal medyada sınırlı etkinlik gösterdiklerini onaylayan beyanlar imzalayacak.



EBU ve oylama ortağı Once, sahte veya koordineli oylamaları tespit etmek için sistemlerini genişleterek teknik güvenlik önlemlerini daha da güçlendirecek.



Green, bu değişikliklerin "odak noktasının olması gerektiği yerde—müzik, yaratıcılık ve bağlantı—kalmasını sağlamak için yapıldığını" söyledi.



Güncellemeler, Eurovision'un Referans Grubu tarafından onaylandı ve 12, 14 ve 16 Mayıs'ta Viyana'da düzenlenecek 2026 yarışmasının ardından tekrar gözden geçirilecek.



Katılımcı yayıncıların tam listesi Noel'den önce açıklanacak.





