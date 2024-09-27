Oscar ödüllü aktris Maggie Smith 89 yaşında hayatını kaybetti

Published September 27,2024
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Harry Potter filmlerinde ve Downton Abbey dizisinde rol alan Oscar ödüllü İngiliz aktris Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Oscar ödüllü İngiliz aktris Maggie Smith, 89 yaşında hastanede hayatını kaybetti.
Oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens, cuma sabahı hastanede öldüğünü söyledi.
Yaptıkları açıklamada, "Son derece özel hayatına önem veren biri olarak, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi.
Olağanüstü anneleri ve büyükannelerinin kaybıyla yıkılan iki oğlu ve beş sevgili torunu hayatta kalanlar arasında.
Son günlerinde Chelsea ve Westminster Hastanesi'ndeki harika personele gösterdikleri özen ve sınırsız nezaket için bu fırsatı değerlendirerek teşekkür etmek istiyoruz.
Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür eder, bu zor zamanda özel hayatımıza saygı göstermenizi rica ederiz."