Eski süper model Naomi Campbell, kurduğu bir kuruluş tarafından toplanan fonların spa bakımı ve oda servisi ücretlerine harcandığının tespit edilmesinin ardından bir hayır kurumunu yönetmekten men edildi. Perşembe günü yayınlanan Fashion for Relief hakkındaki soruşturma, Campbell'ın Fransa'nın güneyinde beş yıldızlı bir otelde konaklaması için hayır kurumu parasının kullanılması da dahil olmak üzere "birden fazla suistimal vakası" tespit etti.

İngiltere, kurduğu bir yardım kuruluşuna yönelik yapılan soruşturmada, hayır amaçlı toplanan fonların spa bakımları ve sigara için kullanıldığının tespit edilmesinin ardından süper model Naomi Campbell'ın beş yıl süreyle hayır kurumu mütevelli heyeti üyeliği yapmasını yasakladı.



Londra doğumlu 54 yaşındaki Campbell, 1990'lardan itibaren podyumlara ve dergi kapaklarına damgasını vuran seçkin süper model grubunun bir parçasıydı.



2005 yılında, defileler düzenleyerek insani yardım amaçlı fon toplamayı hedefleyen Fashion For Relief'i kurdu, ancak hayır kurumu bu yıl İngiltere'nin hayır kurumları listesinden çıkarıldı.



Charity Commission tarafından kuruluş hakkında yayınlanan bir soruşturma, çok sayıda suiistimal ve yönetim zaafiyeti vakası tespit etti ve komisyon, bunun sonucunda Campbell ile birlikte iki kişinin daha mütevelli heyeti üyeliğinden men edildiğini söyledi.



Campbell'ın temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı.



Düzenleyici kurum, 2016-2022 yılları arasında Fashion for Relief'in harcamalarının yalnızca %8,5'inin hayırsever bağışlara yönlendirildiğini tespit etti. Mütevellilerden birine 290.000 sterlinlik (388.000 dolar) yetkisiz ödeme yapılırken, oda servisi, spa bakımları ve sigara için de para harcandı.



Bu tür harcamalar komisyon tarafından "makul giderler" olarak değerlendirilmiyor.



Charity Commission Başkan Yardımcısı Tim Hopkins, "Mütevellilerin yasal olarak hayır kurumlarının çıkarına olacak kararlar almaları ve yasal görev ve sorumluluklarına uymaları gerekmektedir" dedi. "Soruşturmamız, bu hayır kurumunun mütevellilerinin bunu yapmadığını ortaya koydu."



Düzenleyici kurum, Fashion For Relief'ten 400.000 sterlinin üzerinde bir miktarı geri aldı ve bu miktar, bakiyesi diğer hayır kurumlarına yönlendirilerek kuruluşun ödenmemiş yükümlülüklerini kapatmak için kullanıldı.