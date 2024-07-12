Netanyahu ve ekibi; Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen suçlar nedeniyle uluslararası kovuşturma ve tutuklama emirleriyle karşı karşıya kalacak

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail liderlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen suçlar nedeniyle uluslararası kovuşturma ve tutuklama emirleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

İsrail'in günlük gazetesi Haaretz'de yayımlanan bir makalede, Olmert, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı işlenen suçlarla suçlandığında savunmasız kalacağını söyledi.

"Bu uyarıyı yapıyorum çünkü Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) Filistinlilere karşı işlenen suçlarla uzlaşmaya devam edersek, İsrail'e ciddi ve acı verici yaptırımlar uygulanacak ve iyi bir savunmamız olmayacak," dedi.

"Herkes, masum insanlara saldıran, yağmalayan, yok eden, harap eden, yakan ve öldüren yerleşimcilerle ilgili raporları biliyor - ve ayrıca işledikleri suçları görmezden gelmeyen İsrail askerlerine de saldırıyorlar," diye ekledi.

"Kaç tanesi yargılanıyor? Kaç tanesi eylemlerinin ciddiyetine göre cezalandırılıyor? Çok az," Olmert bu eylemlerin hesap verebilirliğini sorguladı.

"Bunların hiçbiri, ülkenin en üst düzey liderleri tarafından verilen ilham, destek ve destek olmadan gerçekleşemezdi. İlk ve en başta, (Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir ve (Maliye Bakanı) Bezalel Smotrich," diye ekledi.

Başbakan Benjamin Netanyahu'yu uyararak, "İsrail'in hükümetinin desteğiyle, her gün Yahudiye ve Samiriye'de işlenen suçlar nedeniyle size karşı tutuklama emirlerinin çıkarılacağı gün yaklaşıyor, siz ise kasıtlı olarak bunu görmezden geliyorsunuz," dedi.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da uyararak, "Ona da bir tutuklama emri çıkacak. Güvenlikten sorumlu; Netanyahu ve Smotrich'in pervasız politikalarına karşı harekete geçebilir ve mücadele edebilir," dedi.

"Tehditler, kışkırtmalar ve tepe gençliğini destekleyen bakan Ben-Gvir'i uyarıyorum - tutuklama emirlerinden kaçamayacaksınız," diye ekledi Olmert.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen soykırım derecesine varan Israil saldırıları nedeniyle gerilim yüksek düzeyde seyrediyor ve bu hukuk tanımayan saldırılarda yaklaşık 38,300 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en az 573 Filistinli, aralarında en az 133 çocuğun da bulunduğu, öldü ve yaklaşık 5,350 kişi yaralandı.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" ile suçlanıyor ve son kararında Tel Aviv'den, 6 Mayıs'ta işgal edilmeden önce savaş nedeniyle sığınan bir milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki askeri operasyonunu derhal durdurmasını emretti.







