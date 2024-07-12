Gazze'deki Israil soykırımı sonucu 46.000 ayrımcılık ve ırkçılık yanlısı Siyonist işletme kepenkleri kapatmak zorunda kaldı.

Maariv'in haberine göre, Filistinlilere yönelik soykırım nedeniyle 46.000 İsrail işletmesi kapandı ve İsrail finansal açıdan"çöküş" durumunda olarak tanımlandı.

İsrail bilgi hizmetleri ve kredi risk yönetim şirketi CofaceBdi'nin CEO'su Yoel Amir, 2024 yılı sonuna kadar kapanabilecek işletme sayısının 60.000'i aşacağını öngörüyor.

Yemen, Kızıldeniz ablukası yoluyla Israil ekonomisini milyarlarca dolar zarara uğratıyor. Kolombiya, Brezilya, Türkiye, Bolivya ve daha birçok ülke apartheid İsrail rejimi ile ilişkilerini askıya aldı. Pasaportları uluslararası alanda bir bir yasaklanıyor.

Siyonist hükümetleri ve işletmeleri büyük bir çöküş içerisinde. Gazze'de yaptıkları soykırımın ve döktükleri masumlarını kanının bedelini ekonomik alanda kuruşu kuruşuna ödemeye başladılar. Bu gidişat Israil'deki Siyonist rejimin sonunu getirebilir.







