Russian liberal politician gets 4 years jail for donation to banned organisation

Elena Perepelitsa, a member of Russia's liberal ⁠Yabloko party ⁠which opposes the war in Ukraine, has been ⁠sentenced to four years in a penal colony for donating money to an extremist organisation, ⁠state news ⁠agency TASS reported on Thursday.

Perepelitsa was detained in July, eight days after Yabloko's deputy leader ⁠Maxim Kruglov was convicted of spreading lies about the Russian army and jailed ⁠for ‌seven ‌years.

In August ⁠Russia's ‌Supreme Court barred Yabloko from contesting ⁠September's ⁠parliamentary elections.