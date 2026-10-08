Russian liberal politician gets 4 years jail for donation to banned organisation

Elena Perepelitsa, a member of Russia's liberal Yabloko party which opposes the war in Ukraine, has been sentenced to four years in a penal colony for donating money to an extremist organisation, state news agency TASS reported on Thursday.
Perepelitsa was detained in July, eight days after Yabloko's deputy leader Maxim Kruglov was convicted of spreading lies about the Russian army and jailed for seven years.
In August Russia's Supreme Court barred Yabloko from contesting September's parliamentary elections.