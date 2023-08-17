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News World Ali Yerlikaya announed that 39 migrant smugglers were captured

Ali Yerlikaya announed that 39 migrant smugglers were captured

Minister of Interior Ali Yerlikaya announced: A total of 39 migrant smuggling organizers, including 5 foreigners, were captured in operations carried out in Antalya, Muğla, İzmir, and Balıkesir. 26 of them have been arrested.

Agencies and A News WORLD
Published August 17,2023
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ALI YERLIKAYA ANNOUNED THAT 39 MIGRANT SMUGGLERS WERE CAPTURED

Minister of Interior Ali Yerlikaya announced that 39 migrant smuggling organizers, including 5 foreigners, were captured in operations carried out in Antalya, Muğla, İzmir, and Balıkesir. 26 of them have been arrested.