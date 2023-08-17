NewsWorldAli Yerlikaya announed that 39 migrant smugglers were captured
Ali Yerlikaya announed that 39 migrant smugglers were captured
Minister of Interior Ali Yerlikaya announced: A total of 39 migrant smuggling organizers, including 5 foreigners, were captured in operations carried out in Antalya, Muğla, İzmir, and Balıkesir. 26 of them have been arrested.
Minister of Interior Ali Yerlikaya announced that 39 migrant smuggling organizers, including 5 foreigners, were captured in operations carried out in Antalya, Muğla, İzmir, and Balıkesir. 26 of them have been arrested.