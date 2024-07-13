Başkan Ersin Tatar'dan tüm dünyaya "KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyın" çağrısı

Kuzey Kıbrıs'taki Türk yönetimi, uluslararası izolasyonuna son vermeyi umuyor, KKTC lideri Ersin Tatar, Akdeniz adasının iki etnik topluluk arasında bölünmesinin 50. yılını kutladığı bir zamanda AFP'ye verdiği röportajda bunları dile getirdi.

Her gün tanınma için çalışıyoruz," dedi 1983'te bağımsızlığını ilan eden ancak sadece Ankara tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkanı.

Perşembe günü yapılan röportajda Tatar, "Kıbrıslı Türkler birçok dezavantaj altında bırakıldı -- ambargolar, izolasyon," dedi.

Bu ay, Atina'da o zaman iktidarda olan cunta tarafından düzenlenen ve adanın tamamını Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan darbeden beş gün sonra, Türkiye'nin kuzeydeki etnik temizliği önlemek için düzenlediği askeri operasyonun 50. yıl dönümü.

Askeri çıkarma, adayı fiilen 2 etnik topluluğa böldü, yaklaşık 170.000 Kıbrıslı Rum kuzeyden kaçtı ve yerlerine Yunan kontrolündeki güneyden yaklaşık 40.000 Kıbrıslı Türk yerleşti.

Ancak uluslararası tanınma, Kıbrıslı Türkler için her zaman uzak bir ihtimal olarak kaldı ve bu durum kuzey ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

Kuzey Kıbrıs'a yapılan tüm uçuşlar Türkiye üzerinde aktarmalı yöntemle gerçekleştirilmek zorunda, bu da büyük ölçekli turizmin gelişimini engelliyor.

2004 referandumunda Rum Kıbrıslı seçmenlerin bir BM barış planını reddetmesi, Kıbrıs'ın o yıl hala bölünmüş bir ada olarak Avrupa Birliği'ne girmesi ve Türk Kıbrıslıların üyeliğin tam faydalarından mahrum kalması anlamına geliyordu.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığımızı belirten bir karar görmeyi çok isterim," dedi Tatar.

"Rum Kıbrıslılar pastanın daha büyük bir kısmını alıyor. Turizm gelişiyor, ekonomileri gelişiyor," diye ekledi.

BM destekli adayı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirme çabaları, 2017'deki son tur görüşmelerin çökmesinden bu yana durma noktasında.

Kıbrıs'taki Türk yönetimi, BM destekli yeniden birleşme görüşmelerinin sona erdiğini ve iki devletli bir çözümün tek yol olduğunu söylüyor.

Kıbrıslı Rum liderler, BM destekli sürece bağlı kaldıklarını söylüyor.

Birleşmiş Milletler, barış güçlerinin iki taraf arasındaki eski cephe hattının arkasındaki bir tampon bölgeyi devriye gezdiği, iki etnik topluluğun liderleri arasında görüşmelerin yeniden başlaması için baskı yapıyor.

Tatar, "Tek istediğim, pratik, adil, adaletli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için ortak çabalardır. Ama eşit bir temelde, egemen eşit bir temelde," dedi.

Tatar , "1974, Türk Kıbrıslılar için bir dönüm noktası, yeni bir umut," dedi. Tatar, O dönemde 13 yaşında Lefkoşa'daki bir İngiliz okulunda öğrenci olduğunu ve Londra'da tatildeyken Kıbrıs Harekatı'ndan haberdar olduğunu ifade etti..

Harekattan önce on yıl boyunca Türk topluluğunun maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığa dikkat çekerek, Türk birliklerinin "Türk Kıbrıslıları korumak" için karaya çıktığının altını çizdi Tatar uluslararası haber ajansına verdiği röportajda.



